Zoek je nog plek voor je feest? Zaal Ostend Queen op bovenste verdieping Kursaal vernieuwd Leen Belpaeme

05 maart 2019

15u13 0 Oostende De ruimte zal het meest bekend blijven als de Ostend Queen, maar dat zijn ondertussen vervlogen tijden. Vorig jaar nam 3Square zowel het restaurant beneden als de zaal boven over. De horecazaken deden het onder de vorige uitbaters al een tijdje slecht, maar de nieuwe uitbaters willen graag een succesverhaal schrijven.

“We zullen hier boven geen restaurant meer openhouden. We hebben de voorbije maanden de zaal opgefrist en het meubilair aangepast. De grootste troef blijft nog altijd het prachtige uitzicht op het strand en de zee. We zullen deze locatie vooral verhuren voor feesten en seminaries. Er is heel wat interesse. Onze groep beschikt in totaal over vijf locaties. Naast Oostende zitten we met ons hoofdkantoor in Zwijnaarde, vier jaar geleden hebben we ook het clubhuis van Justine Henin in Waver geopend, we starten nu ook in de Oude Vismijn in Gent en we openen in 2020 ook het Godshuis in Sint-Laureins. We hebben op deze manier onze klanten heel wat te bieden. We starten niet van nul”, vertelt Filip Vallaeys.

Het restaurant werd in juni vorig jaar al wat opgefrist om te kunnen openen tijdens het zomerseizoen. Momenteel is het enkel open in het weekend. “We zullen hier nog aanpassingen doen om dan in mei definitief open te gaan. We zullen onder meer nog zorgen voor een afscheiding. In het laagseizoen is het immers een enorm grote ruimte en op die manier is er een aparte ruimte. We zien nu al dat het terras een gigantische troef is. Daarnaast moet er nog gewerkt worden om de toegankelijkheid te verhogen. De trap naar boven is een drempel voor de bezoekers, maar we hebben wel al een vast cliënteel opgebouwd.”