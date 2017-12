Zijspiegels beschadigd 02u34 0

In de Nieuwpoortsesteenweg en Passchynstraat in Oostende werd donderdagnacht de zijspiegel van acht wagens beschadigd. De politie stelde de nodige processen-verbaal op en is een onderzoek gestart. Vooralsnog kon nog geen verdachte worden geïdentificeerd. (SDVO)