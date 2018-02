Zijgevel stort in tijdens werken: Aartshertoginnestraat afgesloten 17 februari 2018

De Aartshertoginnestraat is sinds gisterennamiddag afgesloten ter hoogte van de Eurphrosina Beernaertstraat omdat de zijgevel van een gebouw om 15 uur is ingestort tijdens afbraakwerken. "De overgebleven gevel is te instabiel waardoor de kans op instortingsgevaar te groot is. We hebben de politie gevraagd de straat preventief af te sluiten", zegt brandweerkapitein Philip Recour. De gevel moest eigenlijk blijven staan. "Het eerste wat nu moet gebeuren op de site, is de verdere afbraak van de gevel door de aannemer. De straat wordt pas vrijgegeven als de gevel is verwijderd", aldus Recour. Voetgangers kunnen aan wel nog passeren langs de overkant van de straat. Tijdens het incident raakte ook een voertuig van het aannemersbedrijf beschadigd. (BBO)