Zigeuners vertrokken 30 juli 2018

02u27 0

De grote groep zigeuners die sinds een week illegaal verbleef in een weide langs de Rolbaanstraat in Oostende, is gisteren probleemloos vertrokken. Ze hielden zich daarmee aan het ultimatum dat de stad hen had opgelegd om tegen zondagavond te vertrekken. Volgens de politie lieten ze het terrein netjes achter en betaalden ze alle facturen. De groep reed via de Torhoutsesteenweg richting Gistel, waar ze de E40 richting Brussel opreden. Daar stopten ze nog even in Jabbeke. De uittocht van de karavaan leidde wel even tot wat verkeersproblemen. Aan de oprit van de E40 richting Nieuwpoort kwam het nog tot een botsing met een Britse bestuurder, wat tot een grote verkeersopstopping leidde. (JHM)