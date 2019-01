Ziekenhuisserie over AZ Damiaan ‘Ostenders’ nu online te bekijken Timmy Van Assche

16 januari 2019

18u14 0 Oostende De eind vorig jaar aangekondigde miniserie ‘Ostenders’, over het reilen en zeilen in het ziekenhuis AZ Damiaan, is vanaf vandaag online te bekijken.

De nieuwe miniserie ‘Ostenders’ zet het ziekenhuis als werkgever in de kijker in zes afleveringen. De (hoofd)rollen zijn weggelegd voor 50 personeelsleden. De naam van de reeks verwijst naar de Britse tv-soap ‘Eastenders’, die sinds 1985 wekelijks miljoenen kijkers lokt. “We doen aan ‘employer branding’ en zetten het Damiaan als merk en als werkgever op een originele manier op kaart”, vertelt woordvoerder Kevin Mollet. “Momenteel telt het ziekenhuis zo'n 1.400 werknemers. Terwijl iedereen veronderstelt dat we alleen maar (hoofd)verplegers zoeken, gaan onze vacatures nog breder. We zoeken apothekers, IT’ers, keuken- en schoonmaakpersoneel of mensen met een technisch en financieel profiel. Om die zoektocht uit te dragen, lanceren we een eigen miniserie om de collegiale sfeer op de werkvloer aan het brede publiek te tonen.” De reeks werd gedraaid in samenwerking met communicatiebureau d’Artagnan en productiehuis Geronimo - bekend van onder meer ‘Helden van hier’ en ‘Flying doctors’. Over de plot houden de medewerkers de lippen stijf op elkaar. IT’er Antoon Ramon is een van de hoofdrolspelers. Maar een liefdesverhaal vormt de rode draad. “Vanuit de personeelsdienst werd een oproep gelanceerd voor acteurs. Als filmliefhebber twijfelde ik niet. Acteerervaring heb ik niet, maar dit smaakt naar meer.” Zijn tegenspeler is Joyce Bolle, apotheekassistent. “Ook ik heb nooit eerder op de planken gestaan, maar was niet nerveus. Eigenlijk moet je gewoon jezelf zijn en de camera’s heel eventjes wegdenken.” De reeks is te volgen via www.ostenders.be.