Ziehier de vreemdste voordeur van het land: “Nee, het is niet premier Michel” Kunstenaar Chris Lowyck (62) begroet voorbijgangers op een wel heel speciale manier Bart Boterman

11 januari 2019

18u17 0 Oostende In de Brugstraat in Stene staart sinds donderdag een opmerkelijk gezicht aan een voordeur de voorbijgangers aan. Menig buurtbewoner vraagt zich af wat het betekent. Wij gingen het gewoon vragen en drukten op de even opvallende deurbel. Chris Lowyck (62), een kunstenaar, doet open en begint meteen te vertellen.

“Sommigen denken dat dit het hoofd van premier Michel is, dat ons bespiedt. Het zou een leuke insteek kunnen zijn, maar zo’n doemdenker ben ik niet”, lacht Chris. Anderen vermoeden dat het een soort ludieke ‘inbrekerverschrikker’ is. “Ook dat is het niet. Mijn drie honden zullen de inbrekers wel weg houden. Nee, dit is eigenlijk gewoon een zelfportret. Ik wil de voorbijgangers begroeten en een glimlach op hun gezicht toveren. Aan de reacties te horen, is dat alvast al gelukt”, getuigt de man.

“Het werk is overigens nog niet klaar. Ik ben een tweede hand aan het sculpteren. Die zal een visitekaartje met mijn gegevens vasthouden. De andere hand houdt al de deurbel vast”, gaat Chris verder. Hij woont in het huis met zijn zoon Ramses (27), die ook kunstenaar is. Zowel vader en zoon lijken erg bedreven in hun vak, zowel in schilder- als beeldhouwkunst. In het huis hangen overal zelfvervaardigde kunstwerken, zowel abstracte schilderijen door zoon Ramses als realistische portretten en beelden door Chris.

Autisme

Chris’ passie voor kunst kwam er op 52-jarige leeftijd. Enkele jaren eerder werd hij geveld door de zeldzame aandoening langerhanscelhistiocytose of LCH. “Ik was volledig verzwakt door chemokuren en zware cortisone. Na enkele jaren ben ik opgenomen in een revalidatiecentrum en daar is mijn liefde voor kunst ontstaan. Ik begon er met boetseren van klei. Mijn eerste werk was Kuifje en Bobby. Ik had de smaak te pakken”, legt Chris uit.

De man was voordien timmerman en meubelmaker van beroep. “Dus de overstap naar houtsculpturen was niet onlogisch. In de tuin staat een van mijn eerste werken uit hout. En ja, ook dat is een zelfportret. Mijn hoofd is echter niet in verhouding, maar het valt mee. Ik ben ook nooit tevreden”, zegt Chris, die naar eigen zeggen een vorm van autisme heeft. “En mijn zoon ook. Maar we zijn er ons bewust van en kunnen dat kanaliseren in kunst”, aldus de man. Ook zijn meubels zijn grotendeels zelf vervaardigd. Zo heeft hij onlangs een bad in parket gemaakt, volledig waterdicht.

Geen exposities

Het werk van Chris is te bewonderen op zijn Facebookpagina. Vernissages en exposities, daar doet hij echter niet aan mee. “Ik maak kunst voor mezelf en hoef ook niets te verkopen. Want als je als kunstenaar met geld bezig bent, vind ik althans, komt de creativiteit op het achterplan”, besluit hij. Misschien moet hij toch eens overtuigd worden.