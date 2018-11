Zeven Oostendse restaurants in Gault&Millau INSPANNINGEN TOERISME OOSTENDE LEVEREN VRUCHTEN OP LEEN BELPAEME

06 november 2018

02u23 5 Oostende De nieuwe Gault&Millau is uit en er werden opnieuw zeven restaurants uit Oostende opgenomen. Vier nieuwe restaurants krijgen een plaats in de culinaire gids. Marina doet met 14 punten het beste voor de badstad, gevolgd door nieuwkomer Storm. Toerisme Oostende werkt al enkele jaren om het niveau van de restaurants omhoog te krikken en dat begint zijn vruchten af te leveren.

Gastronomisch hinkt Oostende traditioneel wat achterop en dat is ook telkens voelbaar in de Gault&Millau. Enkele klassiekers staan er traditioneel in zoals Marina, Bistro Mathilda en Mange Tout. Als centrumstad kwamen er vorig jaar slechts vier zaken voor in de gids. Kustgemeente Koksijde heeft in onze regio bijvoorbeeld een groter aanbod van kwalitatieve restaurants in de Gault&Millau. Dit jaar stijgt Oostende naar 7 restaurants. Koksijde doet met 9 nog altijd beter, maar Oostende heeft de inhaalbeweging ingezet. Daar is ook Toerisme Oostende blij mee. Er werd een restaurantcommissie opgericht die samen met de restaurants probeert het niveau te verbeteren.





"Het is een werk van lange adem, maar we zijn blij met dit resultaat. De Oostendse restaurants halen niet de hoogste punten, maar we gaan wel naar een verbreding. Het is bijvoorbeeld zo dat Storm nog een grote groeimarge heeft. De quotering is op basis van een beginnende zaak. Ondertussen horen we vooral positieve commentaren over Storm", zegt directeur Peter Craeymeersch. Dat er met Chez Paulette, Storm, Vingt-et-un en Savarin vier nieuwe zaken werden opgenomen is goed voor het imago van de stad. "Culinair is er het een en ander aan het bewegen. Als mensen een weekend boeken kijken ze niet alleen naar het hotel en de activiteiten, ze willen ook lekker gaan eten. Als je weet dat er een goed aanbod is, dan versterk je het toerisme in het algemeen." De restaurantcommissie bewees al zijn nut. "Vingt-et-un kreeg aanvankelijk een negatief rapport. Ze zijn daardoor veranderd van richting en chef. Het was een wake-up call die nu geleid heeft tot dit resultaat", aldus Craeymeersch.





Weinig waarde

Michiel Rabaey haalt met Storm 13,5 in de gids. Hij is tevreden, maar eigenlijk zegt het hem niet zo veel. "De mensen die terugkomen vind ik interessanter dan zo'n gids. Ik had niet verwacht dat we er zouden instaan. We zijn pas in juli geopend. Ik ben op zich wel blij met de score. We kunnen nu enkel maar beter doen, maar verder hecht ik er weinig waarde aan", aldus Rabaey.





Frédéric Lamquet van Chez Paulette is tevreden met de erkenning.





"Dat doet altijd veel plezier. We zijn nog geen volledig jaar open en het doet dan deugd om zo'n erkenning te krijgen. Ik had het totaal niet verwacht." Chez Paulette heeft een speciaal concept waarbij alle gerechtjes verkrijgbaar zijn in 3 verschillende versies: tapa, voorgerecht en hoofdgerecht. "Het is een concept dat ik al even bedacht heb en voor Oostende vrij uniek is. Mensen zijn op zoek naar vernieuwing."