Zestiger riskeert celstraf nadat hij agente halfdood slaat met stoel

Luc T. (65) uit Oostende riskeert 30 maanden omdat hij twee politie-inspecteurs te lijf ging met een stoel. Eén agente moest 9 maanden revalideren en kan nooit meer aan de slag in het interventiekorps.





Op 19 maart werd ze samen met haar collega naar een flat in de Troonstraat geroepen. Uit de flat klonk luide muziek. "De inspecteurs belden meermaals aan en legden zelfs de elektriciteit af in het gebouw", sprak de procureur. "Ze kregen evenwel geen gehoor." Uiteindelijk konden de agenten met een slotenmaker de flat betreden. Ze troffen T. aan naast zijn bed. Hij sprong recht, nam een stoel en sloeg de agente in elkaar. Haar collega schopte hij een dubbele liesbreuk. "Mijn leven is veranderd", sprak de vrouw. "Ik zat 9 maanden in een revalidatiecentrum en kan nog steeds amper 15 minuten met de auto rijden. Mijn job bij het interventiekorps zal ik nooit meer kunnen uitoefenen. Sinds twee maanden heb ik een bureaujob." Luc T. wrong zich in allerlei bochten om de feiten te minimaliseren. "Ik had echt niet gezien dat het agenten waren en verweerde me uit angst." Hij heeft nog een blanco strafblad. Uitspraak op 26 april. (SDVO)