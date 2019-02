Zeskoppige dievenbende sloeg toe in 40 filialen van Colruyt en Okay: OM vraagt tot 3 jaar cel Bart Boterman

14 februari 2019

14u49 4 Oostende Het openbaar ministerie vraagt celstraffen tot 3 jaar voor een zeskoppige Roemeense dievenbende die toesloeg in liefst veertig filialen van Okay en Colruyt.

Volgens het openbaar ministerie stal de bende telkens grote hoeveelheden champagne, tabak, condooms, tandenborstels en scheermesjes met behulp van dieventassen en -jassen. De zes komen telkens beurtelings in beeld op camerabeelden in onder meer Oostende, Bredene, Zedelgem, Loppem, Koekelare, Ichtegem, Kortemark, Peer, Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren. De lange en grote diefstallenreeks vond plaats in 2017 en 2018. Sporadisch viseerde de bende ook filialen van Lidl en Albert Heijn.

Drie van de zes beklaagden kwamen opdagen op hun proces in de rechtbank van Brugge en konden niet anders dan hun betrokkenheid bekennen. Ze kwamen namelijk herkenbaar voor op de camerabeelden. Drie anderen lieten verstek. De gevorderde straffen door het openbaar ministerie variëren tussen 1 jaar cel en 3 jaar cel, gezien niet bij alle beklaagden evenveel betrokkenheid bewezen werd door het onderzoek. Uitspraak op 28 maart.