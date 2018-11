Zes hechtingen na klap van naaldhak STEVE (32) OP HOOFD GESLAGEN BIJ GEVECHT AAN CLUB54 JELLE HOUWEN

12 november 2018

02u21 0 Oostende De 32-jarige Oostendenaar Steve Vermote werd zaterdagnacht met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij werd aangevallen aan dancing Club54 in Oedelem. "Toen we rond 3 uur de club verlieten na mijn verjaardagsfeest, kreeg ik een klap op mijn achterhoofd." Volgens de politie gebruikte de dader een naaldhak.

Steve Vermote (32) is afkomstig uit Oostende maar woont al enkele jaren in het buitenland. Momenteel is zijn woonplaats het exotische Curaçao, waar hij werkt voor een hotelketen. Hij keerde vorige week terug naar België om er zijn verjaardag te vieren met vrienden.





"Mijn verjaardag was op vrijdag en de zaterdagavond besloten we met een vijftiental vrienden Club54 in Oedelem te bezoeken. Daar hebben ze een soort verjaardagspecial en dat leek ons de moeite. Dat was het ook, en we beleefden een topavond. Toen we rond 3 uur naar buiten gingen, zagen we dat er gevochten werd", vertelt Steve.





Black-out

Veel van het gevecht heeft Steve naar eigen zeggen niet gezien.





"Het ging allemaal snel en er liepen flink wat mensen door elkaar. Ik zag wel dat er al enkele ruiten van wagens gesneuveld waren. Wij probeerden met onze vriendengroep het geweld gewoon te passeren. Ik beschermde nog een van mijn vriendinnen in het tumult maar kreeg plots een heel harde klap op mijn hoofd. Ik zeeg neer en had een black-out. Ook mijn broer kreeg flinke klappen. Van wie of wat weten we niet eens. Vrienden vertelden me dat ik geslagen werd met het achterste van een soort bijl. In ieder geval sijpelde het bloed van mijn hoofd. De ambulance en MUG kwamen ter plaatse en brachten me naar het AZ Sint-Lucas. Daar kreeg ik tien nietjes om de gapende wonde te dichten. Ik moest ook uren in een donkere kamer liggen want ik heb een hersenschudding. Daarnaast heb ik ook een probleem met ruiken en kan ik moeilijker ademen. Bij de politie heb ik klacht ingediend, maar ik hoop dat ze wat spoed zetten achter de verhoren. Normaal blijf ik nog een week in België, maar dan zou ik teruggaan naar Curaçao. Hoe dan ook wordt dit een hoop gedoe. Ik ben namelijk ook verzekerd in Curaçao, dus dit zou wel eens een heel dure operatie kunnen worden. De politie kwam langs maar zei dat ik later nog verhoord zou worden. Dus hopelijk is dat terwijl ik hier nog ben."





Twee verdachten

Lien Vermeersch van politiezone Het Houtsche bevestigt dat er zaterdagnacht een schermutseling was aan Club54. "Daarbij vielen inderdaad slachtoffers, waaronder die man. Uit het onderzoek blijkt dat hij geslagen werd met een schoen met een naaldhak. De politie kwam tussenbeide en er zijn twee verdachten uit Diksmuide. Ook zij zullen verhoord worden. Onderzoek moet de rest van het verhaal blootleggen."