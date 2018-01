Zes gewonden bij ongeval met spookrijder 29 januari 2018

Bij een zwaar ongeval langs de Torhoutsesteenweg in Oostende zijn vrijdagnacht zes mensen gewond geraakt. De bestuurder van een voertuig met Franse nummerplaat begon even na middernacht te spookrijden ter hoogte van het rondpunt aan de Duinkerkseweg. Een bestuurder die uit tegengestelde richting kwam, werd volledig verrast en kon een frontale aanrijding niet meer voorkomen. Door de zware klap moesten alle zes betrokkenen overgebracht worden naar het ziekenhuis. Drie onder hen mochten meteen beschikken na verzorging. Een 20-jarige Française is er erger aan toe en ligt nog steeds in het ziekenhuis. De politie kwam meteen na het ongeval ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. (MMB)