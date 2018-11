Zes finalisten strijden voor titel Beste kok uit het volwassenenonderwijs 13 november 2018

02u27 0 Oostende CVO De Avondschool Oostende organiseert voor de tweede keer de wedstrijd voor Beste kok van Vlaanderen uit het volwassenenonderwijs.

Deze battle vindt plaats in de horeca-afdeling van de Avondschool met aansluitend een galadiner in Kinepolis Oostende op 7 december. Uit 36 kandidaten werden 6 finalisten gekozen. Het gaat om Woody Sweetlove uit Oostende, Pavel Khomtchenko uit Middelkerke, Bart Verbeken uit Oostkamp, Jasper Theunis uit Wijgmaal, Nathaniel De Meyere uit Edegem en Wouter Wens uit Lichtaart. Het thema van de wedstrijd is Noordzeevis. De deelnemers moesten schriftelijk een innovatief en creatief recept met vis insturen en zijn op basis van het gerecht geselecteerd. Op 7 december moeten ze het gerecht klaarmaken, gevolgd door een opgelegde proef. De jury bestaat niet uit de minste met chefs als Wout Bru, Bartel Dewulf en Filip Claeys. Bart Verbeke (49) is kandidaat voor de Avondschool in Oostende. "Ik zit nu in mijn laatste jaar. Ik wou in het middelbaar al kok worden, maar dat vonden mijn ouders geen goed idee. De laatste jaren ben ik dan toch aan de opleiding begonnen samen met mijn vrouw", vertelt Bart. Hij begon al deze zomer met het zoeken naar een recept. "Op reis ben ik beginnen zoeken naar kruiden op lokale markten en van daaruit beginnen proeven en kijken hoe ik dit kon combineren met een Noordzeevis die in december verkrijgbaar is." Op 7 december weten we wie de winnaar is. (LBB)