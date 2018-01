Zes bewoners naar ziekenhuis door CO-intoxicatie 02u48 0

Zes bewoners van een gebouw in de Ieperstraat zijn woensdagnacht naar het ziekenhuis gebracht nadat er CO vrijkwam door een defecte gasboiler. "Het gaat om een echtpaar van middelbare leeftijd en een gezin met twee kinderen. Iets over middernacht voelden ze zich onwel en verwittigden ze de hulpdiensten. Iedereen werd uit het gebouw geëvacueerd en naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen werden naar de drukkamer van het AZ Sint-Jan overgebracht, maar niemand verkeerde in levensgevaar", zegt Carlo Smits van de politie Oostende. De brandweer sloot de gastoevoer af en ventileerde het gebouw. (BBO)