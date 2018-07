Zes auto's botsen, maar niemand raakt gewond 31 juli 2018

In de Verenigde Natieslaan in Oostende kwam het gisterenochtend tot een kop-staartbotsing waarbij in totaal zes voertuigen betrokken waren. Er was behoorlijk wat materiële schade, maar niemand raakte gewond. Het ongeval leidde wel tot enige verkeershinder. (JHM)