Zenuwachtige dief verraadt diefstal van jas JHM

01 januari 2019

07u16 0 Oostende In de Hendrik Serruyslaan in Oostende werd een dief maandagnamiddag betrapt in een winkel.

De 26-jarige man werd tegengehouden door het winkelpersoneel die vermoedde dat de man net een diefstal had gepleegd. Daarop werd de politie gebeld. De man deed immers erg zenuwachtig en begon moeilijk te doen. Bij aankomst van de politie verklaarde de man meteen dat hij naar het Verenigd Koninkrijk wilde gaan wat deed vermoeden dat het om een illegaal ging. Door zijn eigen zenuwachtigheid verraadde de man dat hij iets had gestolen en bij nazicht bleek dat hij een jas droeg uit een andere winkel waar het prijskaartje nog aan hing. Bij nazicht in die winkel bleek dat de man er zijn brieventas had nagelaten waardoor men snel zijn identiteit kon achterhalen. De politie stelde een PV op.