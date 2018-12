Zelfgemaakte houten accessoires van leerlingen brengen 4.500 euro op Leen Belpaeme

20 december 2018

Ter Zee zette zich voor de tweede keer in voor het goede doel in kader van de warmste week van Studio Brussel. Ter Zee is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. “In 2017 was onze school genoodzaakt afscheid te nemen van Pavèl Derycke. Hij was een goedlachse schoolkameraad die bij iedereen een positieve vibe naliet”, vertelt Nathalie Vandenbussche, medewerker Ter Zee Oostende. Het project Hart van Hout werd opgestart ter nagedachtenis van Pavèl en groeide uit tot een groot succes. “De leerlingen hebben dit jaar opnieuw handgemaakte houten accessoires gemaakt.” De opbrengst van deze verkoop gaat naar Make a Wish en Habbekrats Oostende. Habbekrats zorgt voor een zinvolle invulling van de vrije tijd van Oostendse jongeren. “De leerlingen, zelfs degene die het soms moeilijk hebben in de les, werkten vol enthousiasme mee aan het project. Dit jaar werden magneetjes, brood- en tapasplankjes aangeboden. Tijdens vrije momenten, vervangingen en zelfs in de vakantie draaiden pyrografen, die in hout branden, overuren en zijn heel wat leerlingen en leerkrachten in de weer geweest om alle bestellingen te kunnen afwerken.” De actie leverde 4500 op en de school werd daarnaast ook gesteund door Villa Aqua die daar nog eens 2500 bovenop deed. De leerlingen verzamelden op de slotdag donderdag voor de warmste speelplaats om daarna naar domein Puyenbroeck te trekken om het geld te overhandigen aan de StuBru-presentatoren. “Voor ons leerlingen is dat een belangrijke uitstap. We kunnen als school weinig uitstappen doen door het beperkte budget, maar doordat Keolis de bus heeft gesponsord konden ze nu wel met 120 meegaan. Je merkt dat het enorm veel betekent enorm veel voor hen.”