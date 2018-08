Zeilkampioene gehuldigd in thuisstad 14 augustus 2018

Zeilster Emma Plasschaert werd gisteren ontvangen op het stadhuis door het schepencollege en haar trotse papa, schepen Bart Plasschaert. "Emma was al een ambassadeur voor onze stad als Ostend City Queen, maar nu dus ook als wereldkampioen", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. "Oostende is een sportstad. We geven de mogelijkheden om mensen vooruit te helpen, maar zo'n topniveau behaal je enkel door je eigen inspanningen." De zeilster reed na het WK zelf terug vanuit Denemarken en heeft een druk schema. "Het begint nu wel door te dringen. Het was een belangrijk seizoen en kampioenschap met het oog op de Olympische Spelen. Ik heb veel berichten gekregen vanuit Oostende en dat is heel motiverend om door te gaan, net als de oneindige steun en hulp die ik krijg van papa. Als zeilster is Oostende voor mij belangrijk geweest met de haven en de spuikom, maar er zijn nog meer mogelijkheden, zoals een zeilcentrum voor kleinzeilerij", gaf Emma nog mee aan het stadsbestuur.





(LBB)