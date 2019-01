Zeezicht vervangen door betonnen constructie: Tommelein wil aanpassing ‘want mooi oogt het niet’ Bart Boterman

10 januari 2019

19u11 0 Oostende Een vrouw uit Oostende ziet de waarde van haar appartement naar eigen zeggen met 100.000 euro dalen. Sinds kort is haar zeezicht namelijk veranderd in deze betonnen constructie, een liftuitgang van de nieuwe parking onder de zeedijk. De nieuwe burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) betreurt de situatie van de bewoonster.

“Ik zal laten onderzoeken hoe we de liftuitgang - want mooi oogt het niet - kunnen aanpassen zodat het maritiem karakter van de zeedijk behouden blijft. Anderzijds zal ik bekijken hoe we het leed van die vrouw kunnen verzachten. Maar de liftuitgang laten verplaatsen zit er niet meer in”, aldus Tommelein.

Elsie Achtergaele (60) is er niet over te spreken nu haar zeezicht is veranderd in beton. “Het appartement zal ik aan de straatstenen niet meer kwijt raken”, getuigt ze. De vrouw heeft naar eigen zeggen nooit de kans gehad om bezwaar in de dienen tijdens het ontwerp van de nieuwe parking onder de zeedijk, noch bij de goedkeuring van de bouwvergunning. “Eerst zou de liftuitgang elders komen te staan, daarna werd ons gezegd dat het om een glazen constructie zou gaan. Toen duidelijk werd wat er echt voor het raam zou komen, was de vergunning al verleend en stond ik voor een voldongen feit”, vertelt Elsie.

Volgens burgemeester Tommelein werd het dossier van de ondergrondse parking tien jaar geleden opgestart, toen sp.a nog een volstrekte meerderheid had. In de volgende legislatuur, met Open Vld in de coalitie, werd het project gefinaliseerd en vergund. “Ondanks bewonersvergaderingen zijn toen echter geen bezwaren ingediend. Dat is jammer, want dit valt te betreuren. Het waardeverlies is onmiskenbaar. Het is overigens niet de bedoeling om de zwarte piet door te schuiven, maar de huidige coalitie zou nooit voor een parking onder de zeedijk hebben gekozen. Nu de parking bijna klaar is, kunnen we de klok echter onmogelijk terugdraaien. Dat zou voor een heel moeilijke jurdische strijd zorgen, met schadevergoedingen door contractbreuken”, aldus Tommelein.

Volgens de burgemeester was een glazen uitgang overigens niet mogelijk door stabiliteitsrisico’s wanneer het zou stormen. De vrouw kan nog steeds een procedure aanspannen, maar dat financiële risico ziet ze naar eigen zeggen niet zitten. “Het is onbegonnen werk om te strijden tegen bouwpromotoren en stadsbesturen”, aldus Elsie.