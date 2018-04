Zeehond op strand? Geen paniek 07 april 2018

02u44 1

De politie van Oostende roept op niet meteen te panikeren of de politie te bellen wanneer een zeehond op het strand wordt opgemerkt. "We kregen donderdagavond verscheidene meldingen van ongeruste wandelaars die een zeehond zagen ter hoogte van de 17 oktoberstraat. Onze ploeg ging ter plaatse, filmde het dier en stuurde het filmpje naar soszeehond@gmail.com. De mensen van Sea Life Blankenberge oordeelden dat het dier in goede gezondheid was en enkel rustte op het strand. Onze collega's maanden de omstaanders aan om te vertrekken omdat er niets aan de hand was, maar die bleken moeilijk te overtuigen. De bevolking en toeristen zijn duidelijk niet zo goed op de hoogte hoe men met een zeehond op het strand moet omgaan", zegt Carlo Smits van de politiezone Oostende. "Een zeehond op het strand betekent niet meteen dat het dier gewond is. Het dier is misschien gewoon aan het rusten. Mensen kunnen steeds een filmpje maken en naar soszeehond@gmail.com sturen. Sea Life Blankenberge zal dat bekijken en oordelen of het zeehondje hulp nodig heeft. Raak het dier in geen geval aan. Indien het dier wonden heeft, kun je alsnog 101 of Sea Life bellen", aldus Smits. (BBO)