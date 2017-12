Zazou lanceert eigen kledinglijn 02u58 54 Foto Benny Proot Nathan Blondé bij een aantal sweaters die hij te koop aanbiedt. Oostende Sportclub Zazou lanceert via zijn webshop een hippe kledinglijn. Daarmee willen ze een grote community vormen en de club ondersteunen.

Zazou verkoopt een tiental verschillende sweaters en T-shirts voor dames, heren en kinderen via www. zazoushop.be. "We lanceren een eerlijk en trendy merk met een knipoog naar onze stad", stelt oprichter Nathan Blondé.





"Oostende was Europese sportstad, maar is ook een shoppingstad. Met Ensor, Spilliaert en The Cristal ship zijn we ook een kunststad. Dus geen commercieel logo, maar een subtiele verwijzing met tekeningen of penseeltrekken."





Zazou is in de eerste plaats een nieuwe sportclub. Enerzijds is er de richting 'multimove' voor kinderen tot acht jaar waarbij ze basisvaardigheden leren, zoals lopen, springen en kruipen. Daarnaast is er 'multisport' voor kinderen vanaf acht jaar, waarbij ze kennismaken met alle mogelijke sporten.





"Oorspronkelijk was het de bedoeling pas in september 2018 te beginnen, maar door de grote reactie zullen we al in januari van start gaan in zowel Oostende als Bredene. We hebben al veertig inschrijvingen."





Daarnaast worden op zijn website www.zazousport.be ook tips meegegeven. Zo pent loopster Louise Carton elke maand een artikel.





"Ik schrijf over het leven als topsporter, trainingen, hoe je moet omgaan met vermoeidheid of blessures. Oostende telt al aardig wat sportclubs, maar Zazou focust zich zeer specifiek naar kinderen en jongeren. De kledinglijn oogt dan weer fris, casual en zeer toegankelijk voor het brede publiek." (TVA)