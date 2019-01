Zaterdag geen kerstboomverbranding in Oostende. Volgend jaar komt er een milieuvriendelijk alternatief Leen Belpaeme

11 januari 2019

17u38 0 Oostende De kerstboomverbranding op het Klein Strand kan zaterdag niet doorgaan. Dat heeft de brandweer van Oostende beslist omdat het te hard zal waaien. “Veiligheid komt op de eerste plaats”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Tegelijkertijd maakt het nieuwe stadsbestuur bekend dat ze voor volgend jaar op zoek gaan naar een milieuvriendelijk alternatief samen met de organisatoren.

De Brandweer van Oostende besliste vrijdag dat de kerstboomverbranding van zaterdag 12 januari om veiligheidsredenen niet kan doorgaan. ’s Avonds zal de windkracht toenemen en vanaf 5 beaufort zijn er te veel risico’s verbonden aan de verbranding. Alle andere activiteiten die op het Klein Strand gepland zijn, kunnen wel nog plaatsvinden. Iedereen blijft welkom voor een gezellig samenzijn en zal kunnen genieten van warme vissoep, oesters, warme chocolademelk, glühwein of een vers gebakken haring. “De beslissing komt dan wel van de brandweer, het zou sowieso de laatste kerstboomverbranding geweest zijn in Oostende. We waren deze week al in contact met de organisator vzw Beeldstorm en denken samen met hen na over een gezellig, sfeervol maar milieuvriendelijk alternatief naar volgend jaar toe”, vertelt schepen Silke Beirens (Groen), bevoegd voor milieu. “Veiligheid komt uiteraard op de eerste plaats. Maar ook zonder de kerstboomverbranding wordt het ongetwijfeld een gezellige avond op het Klein Strand”, vult Tommelein nog aan.