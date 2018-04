Zandvoordestraat onderbroken in verlengd weekend 27 april 2018

02u55 0

In het verlengde weekend van zaterdag 28 april tot en met dinsdag 1 mei wordt de Zandvoordestraat ter hoogte van de Klokhofstraat tijdelijk onderbroken voor nutswerken. Dat laat het stadsbestuur van Oostende weten. In die periode zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Zandvoordestraat vanaf de afrit Zandvoorde. De bewoners van Zandvoorde die naar het containerpark willen gaan, moeten via de autosnelweg naar het Kennedyrondpunt rijden om zo terug te keren via de Zandvoordestraat of de Gistelsesteenweg en de oprit naar de Archimedesstraat.





(BBO)