Zandsculpturenfestival wéér stukje groter 22 juni 2018

Oostende Het Zandsculpturenfestival, dat morgen de deuren opent, is dit jaar opnieuw een stukje groter. Er werd een pak extra zand bijgekocht. Het festival staat deze keer in het teken van de 90ste verjaardag van Mickey Mouse.

"Negen jaar geleden haalden we het Guinness Book of Records als het grootste Zandsculpturenfestival. Volgend jaar willen die titel hernemen en daarom hebben we nu al extra zand bijgekocht", licht organisator Alexander Deman toe. Het festival is nu 1,5 voetbalveld groot. Er werden 240 vrachtwagens met Ardens kleizand aangevoerd. "We tonen dit jaar opnieuw 150 personages van Disney, Pixar, Star Wars en Marvel. De beelden zijn telkens tussen de 2 en 6 meter groot." De beelden werden in de voorbije maand gemaakt door zo'n veertig kunstenaars afkomstig uit twaalf verschillende landen. "Zaterdag gaan we open voor het grote publiek en kunnen de bezoekers de beelden bewonderen. De mensen kunnen ons elke dag komen bezoeken tussen 10 en 19 uur", vertelt Deman nog. Een ticket kost 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tussen 4 en 11 jaar. Inwoners van de stad Oostende en tweedeverblijvers krijgen 50 procent korting. Alle info via www.zandsculpturen.be. (LBB)