Zandrock viert tiende verjaardag met Tjens Matic 16 februari 2018

02u37 0 Oostende Zandrock viert dit jaar de tiende verjaardag. De affiche van het festival is dan ook indrukwekkend: onder meer Arno met Tjens Matic, Fleddy Melculy, Sons en Equal Idiots betreden het podium op 1 en 2 juni.

Programmatoren Didier Brissinck en Peter Lowyck zijn bijzonder enthousiast over de affiche van de feesteditie. "Toch bijzonder dat wij een grote naam zoals Tjens Matic naar het kleine Zandvoorde kunnen lokken. Maar het programma biedt voor elk wat wils." Het festival vindt plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni op het Festivalterrein 't Kasteel in Zandvoorde. Vorig jaar werd er een jaar overgeslagen wegens een overlapping met een evenement in Stene. "Maar dit jaar gaan we er opnieuw volledig voor. We zijn tien jaar geleden gestart met een vriendengroep en zoveel jaar later doen we nogal altijd met dezelfde bende verder. We mogen daar trots op zijn", zegt Didier. Het festival is ooit ontstaan in het kader van Wijk in Beweging en krijgt ook nu subsidies van de stad Oostende. Op vrijdag 1 juni betreden Beuk, The Servants, Bizkit Park, Fleddy Melculy en Equal Idiots het podium. Op zaterdag 2 juni staan Tjens Matic, ID!OTS, Sons en Comet Street voor het publiek. "We werken ook samen met De Grote Post in het kader van 8400 CD release. De drie lokale bands die een kans krijgen zijn Your Life On Hold, Lethal Injury en Pigeon Siskin & Stone", zegt Peter. Op zondag is het traditioneel tijd voor Vlaamse muziek met onder meer Bart Kaëll en Wendy Van Wanten. (LBB)