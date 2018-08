Zaakvoerder en buurman blussen brandende motorhome 21 augustus 2018

02u45 0 Oostende Bij het bedrijfje Mobi Technics in de Joseph Plateaustraat in Oostende is gisteren rond 14 uur brand uitgebroken. In de loods staan daar heel wat motorhomes ter herstelling.

"Plots was er een luide knal en brak er brand uit bij de koelkast van een van de voertuigen. We zagen heel wat vlammen en de rookontwikkeling was groot", vertelt de zaakvoerder. Hij begon met een tuinslang de brand te blussen. "De overbuur kwam meteen met brandblussers en zo hebben we voorkomen dat het vuur zich uitbreidde en oversloeg op andere motorhomes. Toch is er flink wat rookschade, ook aan andere motorhomes", aldus de zaakvoerder. Ook de brandweer van Oostende kwam ter plaatse. Die moest vooral nablussen en plaatste de getroffen motorhome buiten de loods. "De oorzaak was een technisch defect. Als hier niemand aanwezig was geweest, had het veel erger kunnen aflopen en stond misschien de hele loods in brand", zegt kapitein Dries Van Der Veken van de brandweer van Oostende. De eigenaar van de getroffen motorhome kwam ook ter plaatse. Hij zou binnen enkele dagen naar Frankrijk vertrekken op reis, maar ziet zijn vakantie in het water vallen. "Maar we zullen wel iets in de plaats vinden voor de klant in kwestie. Het wordt sowieso een verzekeringskwestie. Ik ben vooral blij dat er geen gewonden vielen", aldus de eigenaar. (BBO)