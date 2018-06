Zaak rond vrederechter keert terug naar KI 20 juni 2018

Het proces tegen de Oostendse vrederechter Guido D.P. , onder meer vervolgd voor diefstal bij bejaarden, passieve omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen, zal opnieuw voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling moeten komen. Het Gentse hof van beroep besliste dat de strafvervolging onontvankelijk is. Het proces lijkt zo uit te draaien op een lange procedureslag, waardoor hij mogelijk vrijuit gaat.





De vrederechter zou zich persoonlijk verrijkt hebben op de kap van zwakke en vaak dementerende bejaarden. Als D.P. wist dat iemand bemiddeld was, stelde hij een dokter aan die het slachtoffer wilsonbekwaam liet verklaren. De vrederechter stelde dan een voorlopig bewindvoerder aan om het onroerend goed te verkopen, hij nam zelf eerst de duurste zaken mee. Een schatter taxeerde de waarde van huizen te laag, waarbij ze verkocht werden aan kennissen van D.P. Omdat een magistraat rechtstreeks gedagvaard wordt voor het hof van beroep, heeft die geen mogelijkheid om in beroep te gaan en dat is een probleem. Het hof beslist daarom dat de vervolging ontonvankelijk was. De zaak gaat nu terug naar de KI die over de materie zal moeten beslissen. (DJG)