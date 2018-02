Yves Miroir verruilt sp.a voor Groen OUD-SCHEPEN VERLAAT PARTIJ WAARMEE HIJ IN ONMIN LEEFDE LEEN BELPAEME

12 februari 2018

02u32 0 Oostende Voormalig sp.a-schepen Yves Miroir verhuist in de gemeenteraad van Oostende naar de overkant en vervoegt oppositiepartij Groen. Hij zal bij de verkiezingen de lijst voor de groenen duwen. "Ik werd de jongste zes jaar depressief dat er niets gebeurde in de stad", zegt Miroir.

Dat Yves Miroir de sp.a verlaat, is op zich geen verrassing. Het boterde al lang niet meer tussen de socialisten en de vroegere schepen. De voorbije zes jaar hield Yves Miroir zich meer op de achtergrond, nadat hij bij de verkiezingen in 2012 geen schepenambt meer had gekregen van sp.a. Eerder dat jaar had Miroir in het boek 'De Keizer van Oostende' geen aardig beeld geschetst van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte. Dat werd Miroir - voordien 18 jaar schepen - naar eigen zeggen niet in dank afgenomen. In de gemeenteraad liet hij zich weliswaar nog geregeld opmerken met kritiek op zijn eigen partij en de beslissingen die onder meer genomen werden over het crematorium. Hij moest daarvoor in 2016 al voor de provinciale tuchtcommissie verschijnen van zijn partij. Dat hij bij de komende verkiezingen niet meer voor sp.a of de stadslijst zou opkomen, was dan ook te verwachten. Hij sluit nu aan bij Groen, waar hij met open armen wordt ontvangen. "We zijn trots om Yves als verruimingskandidaat in ons team te verwelkomen. Zijn inspanningen voor de natuur en het leefmilieu zijn alomgekend. Hij brengt ook heel wat ervaring met zich mee. Mensen als Yves Miroir die op een oprechte en authentieke manier aan politiek doen, heeft Oostende nodig", zegt Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt.





Aannemers

Volgens Miroir kreeg hij binnen sp.a geen ruimte meer voor zijn ideeën. "Ik voel dat ik samen met Groen veel zaken zal kunnen realiseren. Ik werd de laatste zes jaar depressief dat er niets gebeurde of dat enkele beslissingen zelfs teruggeschroefd werden. Oostende moet opnieuw een sterk milieubeleid opnemen. Zo moeten we natuurlijke duinvorming op het strand ontwikkelen, de evenementenweide moet ook gekoppeld worden aan een parkbos en de natuurwaarden moeten er beschermd worden. Daarnaast willen we een duurzaam afvalplan voor Oostende met een verbod op plastic zakjes", vertelt Miroir. Hij vindt ook dat er te veel gebouwd wordt voor tweedeverblijvers. "Sommige beleidspartijen praten te veel met aannemers en te weinig met de bevolking. De Oostendse gezinnen worden uit het oog verloren."





Achterban

Yves Miroir haalde in 2012 nog 1.033 voorkeursstemmen en heeft zo een aanzienlijke achterban. Door zijn vertrek wordt ook de meerderheid opnieuw wat krapper, met nog slechts 23 van de 41 zetels in de gemeenteraad. "In de voorbije jaren was het soms al te krap en konden we alleen vergaderen omdat de oppositie bleef zitten", zegt Miroir. Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte heeft Miroir nooit verteerd dat hij geen schepenambt meer kreeg. "Zolang hij schepen was, was er geen probleem voor hem. Daarna werd alles een probleem. Er is nu in elk geval duidelijkheid."