Yves Miroir (Groen) na woelige periode: “Ik ben de enige socialist in de nieuwe coalitie” Leen Belpaeme

18 februari 2019

17u00 0 Oostende Een jaar geleden kondigde Yves Miroir zijn overstap van sp.a naar Groen aan, een transfer van een zitje in de meerderheid naar de oppositie. Een jaar later bleek dat geen slechte keuze. Groen zit nu samen met Open Vld, CD&V en N-VA in het bestuur. “Ik ben een socialist in hart en nieren, maar Groen is een pluralistische partij en ik mocht socialist blijven.”

“De sp.a en ik hadden al langer moeilijkheden”, blikt voormalig schepen Yves Miroir terug. Hij was dan ook een van de twee schepenen die aan bod kwamen in ‘De Keizer van Oostende’ en bij de volgende verkiezingen geen schepenambt meer kregen. “Ze hadden me al eens uit de fractie gezet en daarna moest ik naar de tucht- en geschillencommissie van de partij. Mijn grootste probleem was de inplanting van het crematorium. Volgens de originele plannen zouden auto’s een stuk in het bos moeten rijden om te parkeren en zou er een strooiweide langs de kant van de weg komen. Dat is compleet absurd. De weg kwam dan langs een vijver te liggen waar zeldzame vogels broeden. Jean (Vandecasteele, red.) kwam steeds meer met zo’n maatregelen. Hij wilde ook betonnen wegen aanleggen in het bos, maar daardoor verklein je de biotoop van de dieren. En dat allemaal omdat mensen hun schoenen niet zouden vuil worden? Er werden heel wat afspraken die ooit gemaakt werden niet meer gerespecteerd.” In het voorjaar van 2018 stapt Miroir daarom over naar Groen. “De partij had mij eerder al gevraagd. Ik ben een socialist in hart en nieren, maar Groen is een pluralistische partij en ik mocht socialist blijven. Zo ben ik nu ook de enige socialist in de meerderheid”, zegt Miroir.

Strooiweide verder van de weg

En hoe zit het nu met de inplanting van het crematorium? “De bouw is gestart en er is een aanbesteding voor de gebouwen en de machines, maar nog niet voor de omgeving. We kunnen daar dus nog enkele wijzigingen doorvoeren. Het idee is om de parking aan de kant van de weg aan te leggen met een groenscherm en op het terrein vooral veel bomen te planten. Er kan nog altijd een vijver komen en een strooiweide, maar dan op een rustige plaats tussen de boom en verder van de Grintweg.”

Vlotte samenwerking met N-VA

Miroir werd uiteindelijk verkozen vanop de laatste plaats bij Groen. Hij werd wel geen schepen. “Er werd mij gesuggereerd dat ik me beter niet kandidaat zou stellen om geen gezichtsverlies te lijden. Ik had het misschien beter toch gedaan. Nu ben ik een soort van coach voor de schepenen, maar ik heb nog geen trainingspak gekocht”, lacht Miroir. Groen kende een paar woelige weken na de verkiezingen. “Maar ik sta achter de coalitie met N-VA. De N-VA in Oostende is niet dezelfde als in Antwerpen. Björn Anseeuw is zelfs redelijk sociaal. Hij is ook een man van zijn woord. De samenwerking verloopt vlot.”

‘Vande Lanotte wereldvreemd’

De sp.a zit ondertussen in de oppositie. Volgens Miroir is de partij de voeling met de gewone mensen verloren. “De gewone mensen zagen niet meer wat sp.a nog te maken had met hen, en dat heeft de partij stemmen gekost. Jean Vandecasteele was sommige zaken ook gewoon beu, zoals de wijkraden. Op den duur begon hij er mensen uit te schelden. En Johan Vande Lanotte is een beetje wereldvreemd. Hij kwam aan op een evenement, keek wat rond zich en was weer weg. De mensen zien dat ook wel hoor.”

Miroir zal zelf weer lid worden van de intercommunale OVCO, die verantwoordelijk is voor het crematorium. Er loopt wel nog een procedure bij de Raad van State aangespannen door een actiecomité waar ook Miroir zelf in zit.