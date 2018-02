Wouter Deprez maakt comeback in Kursaal 01 februari 2018

Na vijftien jaar keert Wouter Deprez terug naar het podium. Zijn nieuwe show 'Levend en vers' in het Brugse Concertgebouw is al drie keer uitverkocht en krijgt een extra voorstelling op 1 december.





Ook zijn passage in het Kursaal van Oostende zal niet onopgemerkt blijven. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni bestijgt hij het podium aan zee. Vooral voor de show op zaterdag zijn er nog slechts een handvol tickets beschikbaar. De prijs van een ticket start aan 18 euro.





Kaarten zijn verkrijgbaar via www.comedyshows.be.