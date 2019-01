Wouter De Vriendt trekt federale lijst Groen, Belinda Torres-Leclerq tweede op Vlaamse lijst Timmy Van Assche

26 januari 2019

16u01 0 Oostende De West-Vlaamse leden van Groen hebben hun prominente kandidaten aangeduid voor de verkiezingen van 26 mei. Een belangrijke rol is weggelegd voor Wouter De Vriendt en Belinda Torres-Leclerq.

De West-Vlaamse Groen-leden hebben Jeremie Vaneeckhout (Anzegem) gekozen als lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei. Op diezelfde Vlaamse lijst is een opvallende naam die van Belinda Torres-Leclerq op de tweede plaats. Momenteel is ze fractieleider voor Groen in de gemeenteraad van Oostende en geldt als een groot politiek talent. Ze was tot voor kort ook co-voorzitter van Jong Groen. David Wemen (Kortrijk) is derde op de Vlaamse kieslijst, Bart Caron (Kortrijk) is lijstduwer.

De Vriendt federaal lijsttrekker

Voor de Kamerlijst kiezen de leden van Groen net als vijf jaar geleden voor Wouter De Vriendt. Hij werkte de afgelopen vijf jaar rond de thema’s buitenlandse zaken, asiel en migratie. Hij zorgde als lijsttrekker mee voor een historisch resultaat en bestuursdeelname voor Groen in Oostende. Nu is De Vriendt voorzitter van de gemeenteraad. Met Shari Platteeuw (Ieper) en Balder Clarys (Izegem) is de top drie compleet. Charlotte Storme (Brugge) duwt de federale lijst. Nog uit onze regio zijn Elke Maertens (Diksmuide) en Robin De Lille (Middelkerke) eerste en tweede opvolger.