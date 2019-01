Wouter De Vriendt (Groen) na het ‘huwelijk’ met N-VA: “We hadden beter geen partijen uitgesloten” Leen Belpaeme

18 januari 2019

16u42 0 Oostende De nieuwe legislatuur is ondertussen zo’n twee weken bezig en het schepencollege in Oostende is nog volop bezig om zich in te werken in hun nieuwe rol. De verkiezingsperiode en de nasleep waren een tumultueuze periode voor de stad, maar ook voor Groen. Terwijl de nationale pers toekeek maakte Wouter De Vriendt de keuze om dan toch met N-VA in zee te gaan, ook al had hij voor de verkiezingen aangekondigd dat niet te zullen doen. Een keuze die bij enkele trouwe leden niet in goede aarde viel. Is de partij dit al te boven gekomen? We vroegen het aan Wouter De Vriendt.

We keren even terug naar de periode voor 14 oktober 2018. De kiescampagne in Oostende werd gekleurd door veto’s. N-VA wou niet met de sp.a in zee gaan en omgekeerd en ook Groen stuurde de boodschap de wereld in dat ze nooit met N-VA een bestuur zouden vormen. Een brief die Wouter De Vriendt nog onder de neus geschoven krijgt, want de partij koos uiteindelijk, met de steun van 90 procent van de leden, om dan toch in zee te gaan met N-VA, Open VLD en CD&V op basis van een inhoudelijk akkoord. Het leverde de kopman van Groen kritiek op, maar zo blijkt achteraf ook veel steun. “Onze ledenaantal is op enkele weken tijd met 20 procent gestegen en onze mailbox liep vol met felicitaties. Mensen zijn voorstander van het ambitieuze vernieuwingsproject dat we samen willen schrijven”, vertelt Wouter De Vriendt. Toch waren ook enkele leden misnoegd over de bocht van hun partij. Ondermeer Sofie Cloet, die tijdens de vorige legislatuur zetelde als gemeenteraadslid, stapte uit de partij. De Vriendt ging ondertussen weliswaar op bezoek bij die leden. “Mijn eerste prioriteit na de bestuursvorming was om het gesprek aan te gaan met hen. Ik wou de hand reiken en toelichten welke overwegingen hebben meegespeeld. Resultaat was telkens meer wederzijds begrip, en dat is fijn.”

De politicus zegt nu dat hij geen veto had mogen uitspreken. “We hebben toen gezegd dat we niet met N-VA wilden besturen omdat we dachten dat het niet mogelijk zou zijn om tot een gezamenlijk programma te komen. Dat bleek achteraf wel het geval te zijn. We hebben een ambitieus programma voor Oostende, met een sterke groene en sociale stempel. We zijn trots op de sleutelrol die we met Groen hebben gespeeld. Er is heel veel vertrouwen tussen de coalitiepartners en in de politiek moet aan het einde van de rit altijd de inhoud primeren. We hadden bij nader inzicht beter geen partijen uitgesloten. Mensen hebben daar geen boodschap aan. Politiek op vandaag lijkt steeds meer op een boksmatch, terwijl we eigenlijk bruggen moeten bouwen.”

Nochtans botst het wel vaker tussen De Vriendt en de N-VA in de Kamer. In de Oostendse politiek zitten heel wat politici die binnenkort opnieuw campagne zullen voeren voor de Vlaamse en federale verkiezingen. “De verhouding met N-VA op nationaal vlak is geen probleem voor het bestuur in Oostende. Op lokaal vlak werken we goed samen en is er 100 procent vertrouwen. Het voordeel is ook dat we gepokt en gemazeld zijn door de politiek en dat we genoeg professionalisme hebben om daarmee om te gaan. En ons bindmiddel is sterk: vernieuwing in Oostende.”

Wouter De Vriendt is zelf geen lid van het schepencollege maar wel gemeenteraadsvoorzitter. “Ik zal ondermeer werken aan een nieuw huishoudelijk reglement, dat moeten alle gemeenten doen. Ik wil daarvoor alle partijen uitnodigen om te kijken hoe we de werking kunnen verbeteren. We willen in de toekomst anders omgaan met de oppositie. In het verleden werd commentaar van de oppositie vaak weggelachen. Dat mag niet meer gebeuren. De oppositie kan ook waardevolle ideeën hebben.” De partij kreeg deze week nochtans sterke kritiek in verband met de afbraak van een erfgoedpand in de Rogierlaan. Groen keurde de afbraak mee goed. “Ik sta te kijken van die kritiek, want het is compleet ongeloofwaardig van een partij die zélf een sloopvergunning voor dit gebouw heeft goedgekeurd. We stonden juridisch voor voldongen feiten. Dit is een erfenis van het vorige stadsbestuur en zo zullen helaas nog meer zaken opduiken”, zegt De Vriendt nog.