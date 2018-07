Wouter De Vriendt (Groen) gaat voor burgemeesterssjerp 10 juli 2018

De Oostendse oppositiepartij Groen heeft haar volledige lijst met 41 kandidaten voorgesteld. "We staan op een kantelpunt, dit is een nieuw begin voor onze stad. Groen is klaar om mee te besturen", zegt Wouter De Vriendt. Zelf gaf hij nog mee dat hij kandidaat-burgemeester is. "Alleen als Groen een sterke score haalt, zal er in Oostende echt iets positief veranderen."





De partij schuift alvast drie speerpunten naar voren. "Oostende is de jongsgte jaren blijven hangen in een ouderwetse visie waarbij de auto koning is. Wij willen resoluut gaan voor een trendbreuk met een groene fietsstad, een autoluwe binnenstad, zone 30 in de woonwijken en een nieuwe ondergrondse parking aan het Maritiem Instituut Mercator", licht Natacha Waldmann toe. "Groen wil ook inzetten op betaalbare gezinswoningen voor de Oostendenaars, met onder meer een rollend woningfonds en we zetten in op Samenleven. We willen dat buren elkaar opnieuw leren kennen."





Er staan 26 nieuwkomers op de lijst. Er zijn ook 11 jongerenkandidaten en mensen met heel uiteenlopende achtergronden. Yves Miroir, die overstapte van sp.a, zal de lijst duwen. (LBB)