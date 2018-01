Wout (19) in Belgisch team voor WK koken 20 januari 2018

02u46 0 Oostende Wout Soete (19) uit Oostende is een van de acht jonge koks die geselecteerd is voor het 'Young Chefs Team'. Dat nationale koksteam zal ons land vertegenwoordigen op de kookwedstrijd 'the Young Chefs Culinary World Cup' in Luxemburg, een soort van WK koken. Het is de eerste keer dat ons land deelneemt.

In de hoop dat het team goed scoort, investeert de Vlaamse overheid in een trainingscentrum in het West-Vlaamse Harelbeke. De acht topkoks worden er klaargestoomd voor internationale wedstrijden door Jo Nelissen, lesgever bij Spermalie, die aangesteld is als bondscoach. Wout heeft een opleiding aan hotelschool Spermalie achter de rug en volgde daarna een specialisatiejaar aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde. "Ik heb me ingeschreven na een oproep in de krant", zegt Wout. "Ik wil vooral bijleren, en dan is zo'n wedstrijd ideaal. Ik heb nu al heel veel bijgeleerd over smaken, technieken en producten. Het is ook leerrijk om te zien hoe anderen werken. Ik ben dan ook dolblij dat ik geselecteerd ben. Mijn specialiteit? Gerechten afwerken en dresseren, dat doe ik ook het liefst. Ik droom ervan om later een eigen restaurant te openen." (JME)