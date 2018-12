Winter in het Park houdt één chalet vrij voor goede doelen: Open VLD verkocht al cupcakes voor Boven de Wolken Leen Belpaeme

09 december 2018

Naast de ijspiste zijn er ook een 50-tal chalets in het Leopoldpark in Oostende tijdens Winter in het park. Eén chalet werd vrijgehouden voor verenigingen of mensen die geld willen inzamelen voor een goed doel of een organisatie. Zaterdag stond Boven de Wolken in de kijker. De professionele fotografen van Boven De Wolken geven ouders een blijvende herinnering aan hun overleden kindje. Ze doen dit gratis. Er werden cupcakes en snoep verkocht door Open VLD en toekomstig burgemeester Bart Tommelein zorgde niet enkel voor de reclame maar hij ging ook op de foto met voorbijgangers die daarvoor een vrije bijdrage konden geven. “Ik durf weliswaar geen geld vragen”, bekent Tommelein als hij na een uur nog maar twee euro heeft verzameld. Al is de volgende fan wel gul en gooit hij tien euro in de pot voor een selfie met de toekomstige burgemeester, die overigens net opa is geworden. Hij maakte op sociale media zelf bekend dat dochter Liesbeth (31) bevallen is van dochter Elena. Hij is voor de eerste keer grootvader geworden. In de komende weken staan nog enkele organisaties ingepland. Volgende week staat De Poutrelle op de markt, van 21 tot 23 december staat 51 Lange Nelle er met geschenkverpakkingen. Op 30 december wordt er geld ingezameld voor School & Ziek zijn vzw.