Winkels blijven langer open in aanloop naar de feestdagen tijdens X-MAS Late Night Shopping Leen Belpaeme

07 december 2018

11u27 0

Je kan ook dit jaar in Oostende terecht om net voor de feestdagen te komen shoppen tot 20 uur ’s avonds tijdens X-MAS late night Shopping. Op vrijdag 14 december blijven 150 Oostendse winkels in het centrum open tot 20 uur. Ondertussen wordt er vanaf de late namiddag voor animatie gezorgd. Er zijn dj-sets, modeshows en mobiele acts die voor extra sfeer zullen zorgen. In het kader van de winterevenementen staat er ook een inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis. Tijdens de Late Night Shopping zal Klara-presentatrice Heidi Lenaerts cadeautjes komen inpakken ten voordele van Ten Anker. Door de samenwerking met Indigo kunnen shoppers een parkeercheque ter waarde van één uur parkeren afhalen bij het Shopping Team in het Feest- en Cultuurpaleis. Om shoppen in Oostende extra in de kijker te plaatsen wordt er in december ook 24 dagen lang een leuke cadeautip in de kijker geplaatst op de Facebookpagina Shop Oostende. Een Oostendse winkel zet dan telkens een eigen artikel in de kijker. Daarnaast worden ook de eindejaarsoutfits van verschillende winkels voorgesteld.