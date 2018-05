Winkeldieven bij kraag gevat 24 mei 2018

De politie kon gisteren rond 13 uur drie vluchtende winkeldieven oppakken. Ze hadden koopwaar gestolen in de Delhaize in de Northlaan in Oostende, bij het SeaRena-shoppingcentrum. De politie zette verschillende patrouilles in na verwittiging en kon de daders bij de kraag vatten. Ze werden meegenomen voor een verklaring op het commissariaat, kregen een pv voor diefstal en dienden de gestolen producten te betalen. (BBO)