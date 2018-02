Winkeldief vult reistas met 50 zakken noten 09 februari 2018

De politie werd woensdagavond rond 18.30 ter plaatse geroepen voor een diefstal in grootwarenhuis Lidl in de Elisabethlaan in Oostende. Een man had een reistas genomen in de supermarkt en vulde die met een vijftigtal zakken noten. Hij sloeg op de vlucht, de politie kreeg hem niet meer te pakken.(BBO)