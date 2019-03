Winkeldief met ellenlang strafregister weet van geen ophouden: nu 37 maanden cel BBO

04 maart 2019

15u30 0 Oostende Een Oostendenaar (50) met een ellenlang strafblad is deze voormiddag tot nog eens 37 maanden cel veroordeeld voor een reeks diefstallen in Brugge en Oostende.

Kim J. stond terecht voor feiten die hij in oktober en november vorig jaar pleegde. Zo sloeg hij onder meer toe in Kruidvat in Oostende en Bredene, Electro Depot in Oostende, MediaMarkt in Oostende, Bart Smit in Oostende, Fnac in Brugge en parfumerie Di in Brugge. Verschillende keren werd de man betrapt door het winkelpersoneel en ontstonden er schermutselingen. Hij werd ook verschillende keren opgepakt.

Tijdens verhoren verklaarde de man dat het de bedoeling was om gestolen spullen door te verkopen om zijn drugs te financieren en in zijn levensonderhoud te voorzien. De rechter had het over een onrustwekkende opeenstapeling van feiten van diefstal en zag geen andere oplossing dan de man voor langer dan 3 jaar in de cel te stoppen. Hij stapelde namelijk eerder al celstraffen op, maar dat veranderde kennelijk niets aan zijn gedrag. Twee andere beklaagden, die verstek lieten, kregen 12 en 8 maanden cel omdat ze Kim J. vergezelden bij bepaalde feiten.