Winkeldief gearresteerd 18 april 2018

02u55 0

Op de Groentenmarkt in Oostende werd maandag iets voor 17 uur een 43-jarige Bruggeling opgepakt tijdens zijn vlucht uit een supermarkt, nadat hij een diefstal pleegde en er betrapt werd.





Volgens de politie had de man een mes en een kleine hoeveelheid drugs bij tijdens een fouillering. De buit had hij niet meer bij. De politie stelde verschillende PV's op, namelijk voor diefstal, verboden wapenbezit en drugsbezit. (BBO)