Windenergie op zee goed voor één miljoen gezinnen LEEN BELPAEME

18 augustus 2018

02u28 0 Oostende De windmolens op zee produceren nu elektriciteit voor één miljoen gezinnen, en dat werd in de kijker gezet met 15.000 papieren windmolentjes op het strand. Wie meedoet aan een wedstrijd, maakt ook kans op een van de 800 tickets om in september richting de windmolenparken te varen.

Donderdagavond om 18 uur zijn achttien mensen gestart met het vouwen van 15.000 papieren windmolentjes. Ze hadden tot 4 uur 's nachts nodig om ze uiteindelijk op het strand van Oostende te kunnen plaatsen in de vorm van het getal 1.000.000. Al van 's morgens was er veel interesse bij voorbijgangers, die nog even moesten wachten om een exemplaar mee naar huis te nemen. Het geratel van de duizenden molentjes klonk dan ook als muziek in de oren van de allerkleinsten. Om 11.30 uur was het dan zover en mochten voorbijgangers een windmolen plukken. Op elke molen staat een code waarmee ze kans maken op een boottocht richting de windmolens op zee op 15 en 16 september. Met de stunt willen Belgian Offshore Platform en netbeheerder Elia het grote publiek inlichten over hoeveel stroom er nu al geproduceerd wordt door de windmolens op zee.





Dichter bij de mensen

"Je kan de windmolens op een mooie dag ver in zee zien staan, maar met deze actie wilden we ze dichter bij de mensen brengen. Nu het vijfde windmolenpark in de Noordzee operationeel is, komt de totale capaciteit van Belgische offshorewindenergie op 1.119 megawatt. Dat komt overeen met een jaarlijkse energieproductie van 4.030 gigawattuur, waarmee de kaap van stroom voor één miljoen gezinnen overschreden wordt. Ter vergelijking, in België zijn er 4,8 miljoen gezinnen", zegt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform.





De eerste windmolens op zee werden al in 2009 geplaatst. "De komende drie jaar plaatsen we nog windmolens voor dezelfde capaciteit als in de voorbije negen jaar. Het vijfde park is nu operationeel. Tegen oktober 2018 zal er 1.186 megawatt windenergie op zee staan. In de komende drie jaar komt er nog eens 1.081 megawatt bij met de windmolenparken Norther, Northwerster 2 en Seamade. Die zullen samen 125 windturbines tellen", zegt Annemie Vermeylen nog. De mijlpaal is belangrijk voor de België. "Dit is een essentiële stap om de Belgische klimaatdoelstellingen te realiseren tegen 2020. Windenergie op zee zorgt voor een grootschalige opwekking van koolstofneutrale, veilige en afvalvrije elektriciteit. En omdat deze stroom volledig in België geproduceerd wordt, maken we ons land minder afhankelijk van stroomimport", zegt voorzitter Jaak Rutten nog.





800 mensen mogen in het weekend van 15 en 16 september mee richting de windmolens. Mensen die geen windmolen hebben, maken nog altijd kans op een plaats. Surf naar www.windenergieopzee.be om de wedstrijdvragen in te vullen.