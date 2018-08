Wind blaast raam op auto 11 augustus 2018

02u46 0

Door het onweer op donderdagavond kwam rond 19.30 uur een raam van een leegstaand pand los in de Frans Musinstraat in Oostende. Het raam viel naar beneden en kwam op een geparkeerd voertuig terecht. Het voertuig was beschadigd, maar niet onherstelbaar. Er vielen geen gewonden. De politie kwam ter plaatse voor de afhandeling, de brandweer om het glas op te ruimen. (BBO)