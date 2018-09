Win tickets voor 'And Breathe Normally' 07 september 2018

In samenwerking met het Filmfestival mag Het Laatste Nieuws vijf duotickets weggeven voor 'And Breathe Normally'. De voorstelling vindt morgen om 19.30 uur plaats. In de film kruisen de levens van twee vrouwen elkaar: een alleenstaande moeder en een asielzoekster uit Guinea-Bissau. Het ontroerende debuut van de IJslandse Ísold Uggadóttir doet denken aan de films van de gebroeders Dardenne. De vakpers looft de acteerprestaties, onder meer van de Belgische Babetida Sadjo. Wie tickets wil winnen, mailt naar hln@visitoostende.be. Winnaars mogen hun tickets ophalen aan het festivalonthaal in Kinepolis. (TVA)