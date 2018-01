Win duotickets voor bekroonde film Kristof Hoornaert 02u35 0

Komende vrijdag om 20 uur programmeert Cinema Storck in Kinepolis het ijzersterke 'Resurrection', het bekroonde speelfilmdebuut van Oostendenaar Kristof Hoornaert. De regisseur won onlangs de prijs 'Breakout Director of the Year' op het Capri Hollywood International Film Festival in Italië. Eerder maakte de prent ook indruk op het Black Nights Film Festival in Tallinn en het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Johan Leysen, Kris Cuppens en Gilles De Schryver vertolken de hoofdrollen. Kristof Hoornaert zal de voorstelling van vrijdag in Kinepolis bijwonen en exclusieve duiding geven aan de filmliefhebbers. Lezers kunnen vijf duotickets winnen via www.filmfestivaloostende.be/hln. Op de site van het Filmfestival zijn ook tickets voor Cinema Storck te koop. (TVA)