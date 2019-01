Willemsfonds houdt voor achtste keer ‘Concert voor Stefaan’ Timmy Van Assche

02 januari 2019

17u33 0 Oostende Op donderdag 17 januari organiseert het Willemsfonds van Oostende het jaarlijkse ‘Concert voor Stefaan’.

In 2010 overleed Stefaan Brusseel, voorzitter van de vzw Willemsfonds Oostende. “Als hulde aan Stefaan, als herinnering aan zijn liefde voor muziek en als eerbetoon voor de inzet waarmee hij klassieke muziek promootte en jonge muzikanten een podium bood, wordt sinds 2012 jaarlijks een huldeconcert gebracht”, licht het Willemsfonds toe. Op donderdag 17 januari geniet je opnieuw van het concert en ook dit jaar met de jonge solisten van de International Opera Academy. Zij brengen een selectie aan opera- en operette-aria’s. “Het wordt opnieuw een schitterende opera-avond gebracht door de zangers van de International Opera Academy. Met aria’s van onder andere Mozart, Puccini, Verdi en Léhar”, beloven de organisatoren. Het concert gaat door in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum (VLC) De Geuzetorre in de Kazernelaan 1 in Oostende. De show start om 20 uur, de inkomt bedraagt 20 euro. Info: www.willemsfondsoostende.be en sonja.decraemer@skynet.be.