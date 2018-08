Wildkampeerder in cel na agressie tegen politie 18 augustus 2018

02u28 0

Een wildkampeerder op het strand van Oostende is donderdagnacht in de cel beland nadat hij zich hevig had verzet tegen de politie. Rond 2.20 uur meldde een voorbijganger een tentje op het strand ter hoogte van het zwembad. Toen een patrouille nazicht ging doen, reageerde de kampeerder gewelddadig. De man verzette zich tegen een controle en probeerde te slaan en te schoppen naar de agenten. Hij werd uiteindelijk overmeesterd, geboeid en bestuurlijk in de cel gestopt. Eens hij tot rust was gekomen, kreeg hij nog de nodige processen-verbaal mee voor wildkamperen en weerspannigheid. De politie nam het blauwe tentje ook mee van het strand. (BBO)