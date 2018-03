Wijkinspecteur moet 'bekende Oostendenaar' worden 06 maart 2018

02u35 0 Oostende Het stadsbestuur en de lokale politie zetten een grote actie op om van de wijkinspecteur een bekende Oostendenaar te maken.

Oostende telt vijf politiewijken. In de komende weken valt in elke brievenbus een kaart met de contactgegevens en de taakomschrijving. "Wijkinspecteurs zijn onze meest directe lijn voor en naar de bevolking. Ze zijn de vertrouwenspersoon voor de inwoners van hun wijk. Ze zien toe op de orde, rust en veiligheid in hun wijk. Ze doen dit onder andere door bewoners te informeren of door bemiddelend op te treden", verduidelijkt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Een actieplan voor de wijkpolitie moet de inspecteurs meer in de kijker zetten. "We willen met enkele gerichte acties van de wijkinspecteurs bekende Oostendenaars maken. Het is daarbij ook belangrijk om de nabijheid van de wijkinspecteur te verhogen", vult korpschef Philip Caestecker aan. (LBB)