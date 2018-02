Wielen van auto's gestolen 03 februari 2018

03u17 0

Zowel in de Stuiverstraat als in de Sint-Janstraat in Oostende stalen dieven gisteren in de voormiddag een reservewiel uit een geparkeerde auto, na een inbraak. Van de eerste auto werd zelfs een wiel vanonder de wagen zelf gehaald, die op een krik werd geplaatst. De politie stelde een PV op en onderzoekt de zaak. (JHM)