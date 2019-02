Wie wil lid worden van de Commissie voor personen met een beperking? Leen Belpaeme

17 februari 2019

10u56 0 Oostende De commissie voor personen met een beperking bestaat uit mensen die op regelmatige basis samenkomen en nadenken over de toegankelijkheid in de stad. Schepen Hina Bhatti wil de werking nu uitbreiden en meer mensen betrekken om de toegankelijkheid te verhogen.

“Met de start van de nieuwe legislatuur ga ik meteen voor een betere samenwerking in combinatie met meer daadkracht voor de commissie. Daartoe zal ik de structuur van de commissie grondig hervormen en indelen in werkgroepen. Ik heb de ambitie om van Oostende de toegankelijke stad aan zee te maken, de stad waar iedereen zich welkom voelt”, stelt schepen van toegankelijkheid Hina Bhatti (OpenVLD). “De gesprekken met de middenveldorganisaties zijn volop bezig. Hun inbreng is onontbeerlijk als we een goed doordacht en globaal beleid willen voeren. Het is daarom absoluut nodig dat we nog méér organisaties en verenigingen bereiken. Hoe meer mensen met een beperking vertegenwoordigd zijn, hoe efficiënter we de zaken kunnen aanpakken. We denken na hoe we straten, gebouwen en evenementen toegankelijk kunnen maken voor zowel mensen met kinderwagens als voor mensen met een rollator of met krukken. Ook de communicatie naar de burger toe wordt herdacht. Boodschappen moeten leesbaar zijn voor slechtzienden en blinden maar ook mensen die de taal niet kennen of niet kunnen lezen moeten in staat zijn om de inhoud te begrijpen. Ik wil dan ook niets liever dan zoveel mogelijk organisaties, verenigingen en instellingen bij de beleidsbeslissingen te betrekken.” Interesse? Meer info via: 059/25.81.73 of via hina.bhatti@oostende.be.