Wie heeft Charlotte gezien? 02 augustus 2018

Politie en parket zijn op zoek naar de 26-jarige Charlotte Schyns, die sinds zaterdag 28 juli vermist is. De vrouw werd toen voor het laatst gezien toen ze het Henri Serruysziekenhuis verliet. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jonge vrouw. Charlotte Schyns is 1,63 meter lang en is zeer mager gebouwd. Ze heeft bruine ogen en lang bruin haar dat ze meestal in een staart draagt. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een roze T-shirt, een jeansbroek en blauwe Allstars-schoenen van het merk Converse. Charlotte heeft dringend medische verzorging nodig. Ook aan Charlotte zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om zo haar omgeving gerust te stellen. Heb je meer info over deze zaak? Laat dit gerust weten via het gratis nummer 0800 30 300. (JHM)