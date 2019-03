Westtoer ontwikkelt ‘Vitamine zee’ voor wie actief wil genieten van de kust Leen Belpaeme

19 maart 2019

14u32 0 Oostende Wie de kust bezoekt kan op allerlei manieren genieten van de zee en het strand, maar Westtoer heeft het nu ook gemakkelijker gemaakt om op een actievere manier in zee te gaan. Onder het motto ‘Vitamine Zee’ werden alle initiatieven van watersportclubs gebundeld. Iedereen kan individueel een surf, zeil- of andere water en strandsport boeken bij verschillende clubs aan de kust.

“We starten met het promoten van de kust als vitamine zee. De hoofdfocus is de strand- en waterbeleving. Dit is een unieke troef aan de kust. We merkten in het verleden dat er veel vragen kwamen van toeristen die een initiatie wilden volgen maar niet wisten waar ze konden aankloppen. Veel clubs hadden al een aanbod, maar er was nog een drempel om hieraan deel te nemen. We hebben nu alle clubs aangesproken om een aanbod uit te werken en willen het dan ook breder promoten. We starten vanuit de beleven van surfen tot zeilen”, licht regiomanager Kust Liesbeth Billiet toe. Het gaat ook ruimer dan watersport. “We geven onmiddellijk ook informatie over beachvolley, -tennis, -voetbal, -yoga ... tot paardrijden op het strand en waar je moet zijn als je zoiets wil doen. Alle info is gebundeld en je kan het bovendien van thuis uit boeken online. Anderzijds hebben we ook een flyer uitgewerkt zodat we niet enkel de bezoeker op voorhand inspireren maar ook toeristen die hier al zijn de mogelijkheid bieden om actief van de zee en het strand te genieten.”

Volgens surfclub Twins is het alvast een grote meerwaarde. “Je kon hier al initiaties volgen, maar de weg om hier te geraken was inderdaad wel moeilijker. Nu zijn er vaste dagen waarop mensen kunnen inschrijven om te proeven van het aanbod. Daardoor zullen bezoekers veel sneller de stap zetten om eens langs te komen”, vertelt Liesbeth Tommelein, manager van de Twins Club in Bredene. Nochtans is het leuke activiteit aan zee. “Je merkt dat iedereen die meedoet tevreden uit het water komt. Ze hebben een leuke belevenis gehad en iets gedaan wat ze anders niet doen. Wij kunnen dit initiatief enkel toejuichen.”

Westtoer ontwikkelde voor gezinnen met kinderen daarnaast ook een uitwaaier. “Dit kustspel toont activiteiten op het strand, maar brengt jong en oud langs monumenten in alle badplaatsen en naar het beeldenpark van Beaufort. Je kan het gratis verkrijgen bij de diensten toerisme aan de kust. We hebben een aparte versie voor de oost-, midden-, en westkust”, vertelt Billiet nog. Nog nieuw is een evenement specifiek voor tweede verblijvers. “We richten ons op 26 april in De Panne met FU.ZEE specifiek op tweede verblijvers. We willen deze mensen leren kennen en samenbrengen met inwoners.” In het najaar komt er ook nog een campagne om een midweek aan zee te promoten in bepaalde thema’s. Om de kust te promoten werd ten slotte ook gewerkt met kustambassadeurs. “De kust blijft met jaarlijks 16 tot 18 miljoen dagtoeristen en 27 miljoen overnachtingen de belangrijkste bestemming in België. Om authentieke tips te geven aan bezoekers werken we samen met een reeks ondernemers die vertellen over hun passie voor de Kust en tips geven uit eerste hand”, zegt algemeen directeur Stefaan Gheysen nog.

Het aanbod van Vitamine Zee ontdek je via www.dekust.be/vitaminezee